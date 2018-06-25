Сообщник Савченко в подготовке госпереворота останется под арестом

Руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вместе с народным депутатом Надеждой Савченко подозреваются в подготовке теракта и госпереворота.

Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемого в подготовке теракта и госпереворота руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана еще на два месяца без определения размера залога.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла следственный судья Шевченковского райсуда Лидия Шебуняева.

Согласно решению судьи, Рубан будет находиться под стражей до 23 августа. Стоит отметить, что срок нынешней меры пресечения в виде содержания под стражей должен был истечь 2 июля.

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Как отметил во время судебного заседания прокурор Генпрокуратуры Александр Банник, срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей необходимо продлить на два месяца, поскольку, в частности, следствие должно получить заключения еще ряда экспертиз (относительно вменяемости Рубана и другого подозреваемого в этом уголовном производстве - народного депутата Надежды Савченко на момент совершения преступления; относительно возможности уничтожения здания парламента из изъятого у них оружия) и допросить других свидетелей в уголовном производстве.

Также прокурор напомнил, что Рубан обращался к так называемому "омбудсмену ДНР" Дарье Морозовой с просьбой включить его в список по обмену заложников, что, по мнению прокурора, может свидетельствовать о желании подозреваемого скрыться на неподконтрольной части Донецкой области.

В свою очередь адвокат Рубана Валентин Рыбин высказывался против удовлетворения ходатайства. Он утверждал, что Рубан пока имеет статус не подозреваемого, а является пленным, и украинской власти выгодно его удерживать для переговоров об обмене заложников.

После оглашения решения суда Рыбин заявил, что апелляцию на это решение защита подавать не намерена. По словам адвоката, в этом нет смысла, поскольку украинские суды лишены возможности применять альтернативные меры к подозреваемым в преступлениях, которые инкриминируют Рубану.

Справка УНИАН. Савченко и Рубан, который 8 марта 2018 года был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов игоспереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.