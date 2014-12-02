В 16.00 в Раде начнут выступать кандидаты на должности в правительство - пресс-служба Яценюк
12:48, 02 декабря 2014Политика
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В 16.00 в сессионном зале Верховной Рады начнут выступать кандидаты на должности в правительство.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо.
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"В 16 часов в сессионном зале начнутся выступления кандидатов в кандидаты на должности министров", - сказала она.
Сегодня должно было состояться второе заседание новоизбранной Верховной Рады VII созыва, однако народные избранники работали только 10 минут с 10:00 до 10:10 и 10 минут с 12:30 до 12:40.
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