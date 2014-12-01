Во вторник Рада рассмотрит законопроект относительно иностранцев в правительстве - БПП
23:36, 01 декабря 2014Политика
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На рассмотрение Верховной Рады во вторник может быть внесен законопроект, который позволит иностранцам занимать должности в Кабинете министров Украины.
Рада во вторник может разрешить иностранцам работать в Кабмине / УНИАН
Об этом в своем Twitter сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.
"Завтра на рассмотрение парламента будет внесен законопроект, позволяющий иностранцам занимать должности в украинском правительстве", - написал он.
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Кроме того, по информации Найема, "Народный фронт" предлагает сменить министра культуры Евгения Нищука на Вячеслава Кириленко.
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