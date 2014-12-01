Во вторник Рада рассмотрит законопроект относительно иностранцев в правительстве - БПП

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Завтра на рассмотрение парламента будет внесен законопроект, позволяющий иностранцам занимать должности в украинском правительстве", - написал он.

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Кроме того, по информации Найема, "Народный фронт" предлагает сменить министра культуры Евгения Нищука на Вячеслава Кириленко.