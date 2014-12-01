В Украине более трех сотен судей подали в отставку

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета юстиции.

По данным отдела подготовки материалов об увольнении судей секретариата Высшего совета юстиции, больше всего заявлений (92) поступило от судей Донецкой области, 41 заявление поступило от судей Луганской области, 29 ‒ от судей Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Читайте такжеВСЮ должен стать органом судейского самоуправления - экс-председатель

«В соответствии с положениями пункта 3 раздела II Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» с 11 апреля 2014 полномочия членов Высшего совета юстиции, кроме тех, кто находится в этом органе по должности, прекращены. Сейчас идет процесс формирования нового состава Совета, который еще не завершен», - сказала руководитель секретариата ВСЮ Ольга Булка.