Комитеты в Раде могут возглавить Пинзеник, Семенченко, Богомолец, Продан и Парубий

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ВР.

Так, комитет за по экологии идет борьба между Николаем Томенко и Константином Усовым.

На должность начальника комитета по налогам и банковской деятельности претендуют Оксана Продан и Андрей Павелко. По кандидатуре Павелко пока единого решения фракции нет.

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Комитет по энергетике может возглавить Николай Мартыненко, по евроинтеграции - Владимир Арьев.

Комитет по Национальной безопасности могут возглавить Сергей Пашинский или Семен Семенченко, комитет соцполитики - Людмила Денисова.

На руководство в Антикоррупционном комитете претендуют Егор Соболев, Татьяна Чорновол и Андрей Парубий.

На комитет по правоохранительной деятельности претендует Андрей Кожемякин.

На комитет по науке и образованию претендует Лилия Гриневич.

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Комитет по экономполитике может возглавить Андрей Иванчук, комитет молодежи и спорта - Артур Палатный, комитет здравоохранения - Ольга Богомолец.

Комитет по банковской деятельности возглавит представитель группы Хомутынника, а комитет по строительству отдали группе Еремеева.

Бюджетный комитет может возглавить Виктор Пинзеник, комитет по международным отношениям - Анна Гопко, комитет АПК - Тарас Кутовой, однако претендует также "Самопомич" - предлагает Мирошниченко.

Комитет Информатизации может возглавить Скрыпник ("Самопомич").

Фракции Ляшко предлагается отдать комитет промполитики, комитет по СМИ и свободе слова, который может возглавить Виктория Сюмар.

Пока неизвестно, кто может возглавить комитет культуры и духовности.