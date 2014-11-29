Экс-заместитель секретаря СНБО Сюмар возглавит комитет по вопросам свободы слова - СМИ

Представительница “Народного фронта” в парламенте Виктория Сюмар возглавит комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова. Таких договоренностей сегодня достигли парламентарии, сообщает Hromadske.TV со ссылкой на собственный источник.

Ранее представители “Оппозиционного блока” заявляли, что рассчитывают на то, что именно этот комитет достанется им как представителям парламентской оппозиции.

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“Оппозиционный блок”, по договоренностям, все же получит регламентный комитет и комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Как сообщал УНИАН, Сюмар была назначена заместителем секретаря СНБО 28 февраля 2014 года. В июне Сюмар уволили с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.