Суд отказал защите Януковича в допросе экс-нардепа Артеменко

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк обратился с ходатайством о необходимости допроса бывшего народного депутата Андрея Артеменко, который ныне проживает в США.

Коллегия судей Оболонского районного суда города Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Украины Виктором Януковичем, отказала защите обвиняемого в допросе бывшего народного депутата Андрея Артеменко.

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Как передает корреспондент УНИАН, после того, как суд завершил допрос бывшего охранника Януковича Сергея Бернадского, адвокат экс-президента Виталий Сердюк обратился с ходатайством о необходимости допроса бывшего народного депутата Андрея Артеменко, который сейчас проживает в США.

Однако председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что перечень свидетелей, которых необходимо допросить, уже давно утвержден, и напомнил адвокатам Януковича, что они еще не привели на допрос всех своих свидетелей.

Судья добавил, что допрос Януковича и свидетелей запланирован на 26 и 27 июня, а также с 16 по 20 июля.

«В настоящее время, по мнению суда, в равноправном и соревновательном процессе между общественным интересом, который представляет Генпрокуратура, и интересами обвиняемого Януковича, которого представляет защита, есть баланс. Суд предоставил равную возможность сторонам: стороне обвинения обосновать тезисы обвинительного акта, а стороне защиты - все возможности опровергнуть эти тезисы. В настоящее время суд объявляет перерыв до 10 часов 26 июня», - подытожил Девятко.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

19 апреля 2018 года судья Девятко уже объявил судебные прения и прокуроры даже начали произносить речь в рамках прений, однако после демарша защитников Януковича, которые покинули зал судебных заседаний, прокуроры прекратили произносить речь, а на следующем заседании суд принял решение возобновить допрос свидетелей защиты.

6 июня суд снова вынес решение о проведении дебатов, на этот раз - 30-31 июля с резервной датой 1 августа.