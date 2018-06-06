Конституционный суд Украны одобрил отмену депутатской неприкосновенности

Теперь документ может быть рассмотрен парламентом. Из Конституции могут убрать пункты о неприкосновенности депутатов.

Отмена депутатской неприкосновенности соответствует Конституции Украины. Такое решение принял на закрытом заседании 6 июня Конституционный суд по итогам анализа законопроекта №6773.

Как сообщила Судебно-юридическая газета, к такому выводу суд пришел после просьбы Верховной Рады дать заключение по поводу того, соответствует ли данный законопроект требованиям ст. 157 и ст. 158 Конституции Украины, или нет.

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Теперь документ может быть рассмотрен парламентом. Согласно ему, из текста Конституции исчезают ч. 1 и ч. 3 ст. 80. Именно в этих пунктах сказано о неприкосновенности депутатов, запрете на их арест и привлечение к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Один из них, зарегистрированный президентом - «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203), предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что« народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предусматривается, что этот закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другой - «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)» (регистрационный номер 6773), который подали 158 депутатов. Законопроектом предлагается исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы». Также проектом закона вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно процедуре, для принятия изменений в Конституцию сначала законопроект направляется в КС для получения заключения. После его получения проект закона рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226 голосами. А окончательное принятие может происходить не ранее чем на следующей очередной сессии ВР и должно приниматься минимум 300 голосами.

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