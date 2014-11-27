Фракцию "Самопомочи" возглавит Олег Березюк

Парламентскую фракцию партии «Объединение «Самопомич» возглавит Олег Березюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала избранный от “Самопомочи” народный депутат Анна Гопко.

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“Фракцию у нас возглавит Олег Березюк”, - сказала она.

Справка УНИАН. До избрания народным депутатом Березюк занимал должность директора департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.