Никакой "зрады": Геращенко объяснила отсутствие законопроекта об Антикоррупционном суде в повестке дня

Геращенко заверила, что в четверг вопрос будет внесен в повестку дня.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде сегодня не был внесен в повестку дня из-за низкой явки депутатов и столкновении, которые произошли сегодня под ВР.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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"Относительно законопроекта об Антикоррупционном суде, который сегодня не включили в повестку дня (не хватило нескольких голосов). Заворушки под ВР и эмоции, отсутствие депутатов в зале стали тому причиной. Но никакой "зрады", у меня нет сомнения, что в четверг вопрос будет внесен в повестку дня, оперативно рассмотрен на комитете и проголосован в сессионном зале. Все может произойти в один день", - написла вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Спикер ВР Андрей Парубий трижды ставил на рейтинговое голосование этот вопрос, но в первом случае предложение о включении поддержали лишь 202 народных депутатов (при необходимых минимум 226), во втором - 212, в третьем - 211.