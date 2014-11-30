В Крыму признали, что без Северо-Крымского канала никуда

Об этом заявил председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, передают "События Крыма".

"Хоть мы весь Крым разбурим, но не получим такое количество воды, чтобы наши сельскохозяйственные предприятия работали хотя бы в прежнем объеме", - сказал он.

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По его данным, площадь орошаемых земель в Крыму составляет порядка 150 тыс. га. В 2014 году организовать полив сельскохозяйственных культур сумели только на 17,7 тыс. га.