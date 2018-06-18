В Госдепе США призвали Россию немедленно освободить Сенцова, Клыха, Шумкова и Балуха

В США обеспокоены судьбой 150 граждан Украины и России, которых незаконно удерживают за политические и религиозные взгляды.

В Государственном департаменте США призвали Российскую Федерацию немедленно освободить незаконно заключенных граждан Украины Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт относительно незаконно удерживаемых властями РФ граждан Украины и России, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим количеством лиц - сейчас более 150, установленных авторитетными правозащитными организациями как политические и религиозные узники, которые удерживаются правительством Российской Федерации", - заявила Науэрт.

"Мы особенно обеспокоены благополучием четверых украинцев, несправедливо заключенных, которые сейчас голодают в знак протеста: Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех установленных лиц как политических или религиозных заключенных и прекратить применять правовую систему с целью подавления инакомыслия и мирных религиозных практик", - сказала Науэрт.