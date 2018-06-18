Главред российского «Эха Москвы»: судьбу Сенцова могут решить сегодня
Вопрос обмена незаконно удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова может решаться сегодня, 18 июня.
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Такое заявление в своем Telegram-канале сделал российский журналист, главный редактор ресурса «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом», – написал он.
Тем временем, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что она, как и президент Украины, постоянно поддерживает связь с омбудсменом Людмилой Денисовой, которая сейчас в РФ борется за доступ к украинским политзаключенным.
По ее словам, Денисову, несмотря на договоренности на высшем уровне, в России не пустили ни к одному из политзаключенных-украинцев, включая Сенцова.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.
Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.
14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.