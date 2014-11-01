В России заявляют, что Безлера убрали из Донбасса

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

"Подтверждаю "отставку" Безлера", - якобы заявил Гиркин. Также он добавил, что "Бес" сейчас находится на полуострове (возможно, Крым - ред.).

Вчера сообщалось, что генеральная прокуратура Украины (ГПУ) согласовала уведомление о подозрении главарям незаконных вооруженных формирований Игорю Гиркину и Игорю Безлеру. Их обвиняют в тройном убийстве.

Читайте такжеБоевик "Бес" признает Донецк украинским городом и активно идет на диалог - ТарутаКак сообщал УНИАН, 17 апреля террористы похитили депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской райгосадминистрации. Позже тело Рыбака и еще одно тело со следами жестоких пыток было найдено в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Выяснилось, что погибший в Славянске студент это Юрий Поправко, который учился в Киевском политехническом институте.

Также Гиркина и Безлера подозревают в причастности к смерти третьего мужчины, чье тело нашли в Торце - В.Дяковского.