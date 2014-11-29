В аэропорту Донецка продолжается бой: киборгов атакуют из "Градов", винтовок и ручных гранатометов

В течение 29 ноября боевики совершили 26 атак на позиции сил АТО по всей протяженности фронта.

Как сообщили УНИАН в пресс-центр АТО, наибольшая активность террористов зафиксирована в направлении старого и нового терминалов аэропорта ”Донецк”.

”С 12:00 штурмовой отряд террористов начал атаку с открытием огня из установок ”Град”, после чего бандформирования перешли в атаку, применяя стрелковое оружие и ручные гранатометы”, - говорится в сообщении.

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”Сейчас бой продолжается в районе нового терминала”, - сообщили в пресс-центре.

На других участках фронта террористы осуществляли обстрелы населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Сокольники, Никишино, Новоласпа, Гранитное, Николаевка, Пески, Авдеевка, Веселое, Чермалык.

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Для подавления активно действующих огневых позиций вражеской артиллерии и спасения от обстрелов мирного населения Донбасса украинские военные 7 раз наносили огневые удары, отмечается в сообщении.

Потери среди террористов уточняются.