В аэропорту Донецка продолжается бой: киборгов атакуют из "Градов", винтовок и ручных гранатометов
С 12:00 штурмовой отряд террористов начал атаку на донецкий аэропорт.
В течение 29 ноября боевики совершили 26 атак на позиции сил АТО по всей протяженности фронта.
Как сообщили УНИАН в пресс-центр АТО, наибольшая активность террористов зафиксирована в направлении старого и нового терминалов аэропорта ”Донецк”.
”С 12:00 штурмовой отряд террористов начал атаку с открытием огня из установок ”Град”, после чего бандформирования перешли в атаку, применяя стрелковое оружие и ручные гранатометы”, - говорится в сообщении.
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”Сейчас бой продолжается в районе нового терминала”, - сообщили в пресс-центре.
На других участках фронта террористы осуществляли обстрелы населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Сокольники, Никишино, Новоласпа, Гранитное, Николаевка, Пески, Авдеевка, Веселое, Чермалык.
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Для подавления активно действующих огневых позиций вражеской артиллерии и спасения от обстрелов мирного населения Донбасса украинские военные 7 раз наносили огневые удары, отмечается в сообщении.
Потери среди террористов уточняются.