Штаб АТО: Боевики обстреляли украинские позиции 38 раз и снова атаковали аэропорт

Как сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook, наиболее активное противодействие боевикам велось украинскими военными на Луганском и Донецком направлениях.

Как уточняется, были обстреляны следующие населенные пункты: Трехизбенка, Ольхово, Горское, Крымское, Геевка, Макарово, Счастье, Станица Луганская, Сокольники, Авдеевка, Пески, Николаевка, Опытное, Новобахмутовка, Тоненькое.

Читайте такжеПресс-центр АТО сообщает о семи отбитых атаках боевиков"В районе аэропорта Донецк, наши «киборги» со свежими силами приступили к активной обороне важных стратегических объектов. За сутки враг несколько раз пытался атаковать позиции сил АТО в терминалах аэропорта. Все попытки оказались тщетными. Террористы убрались ни с чем", - добавили в штабе.