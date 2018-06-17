Госдеп США об обстреле миссии ОБСЕ на Донбассе: Россия должна прекратить свое прискорбное поведение

14 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в населенном пункте Пикузы Волновахского района Донецкой области. В Госдепе США обвинили в произошедшем Россию.

В Государственном департаменте США призвали РФ прекратить "прискорбное поведение". Об этом в своем Twitter сообщила спикер ведомства Хизер Нойерт, комментируя информацию об обстреле миссии ОБСЕ на востоке Украины.

14 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел в населенном пункте Пикузы Волновахского района Донецкой области. В ОБСЕ считают, что огонь носил предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть этот район.

"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить свое прискорбное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ будут убиты или вынуждены покинуть Украину", – написала Нойерт.