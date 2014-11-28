Гройсману прислали телеграмму из российской Госдумы
Председатель Государственной думы Российской Федерации Сергей Нарышкин направил телеграмму новоизбранному спикеру Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.
«Рассчитываю на налаживание конструктивного диалога между Государственной думой и Верховной Радой, в том числе в форматах двусторонней межпарламентской комиссии межпарламентской группы связи ПА ОБСЕ относительно Украины», - говорится в телеграмме.
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Пресс-служба украинского парламента о телеграмме не сообщает.
27 ноября во время первого заседания новоизбранного парламента народные депутаты избрали спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.
Вчера также премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и Арсений Яценюк, которого парламентарии назначили премьер-министром Украины, провели телефонный разговор.