Гройсману прислали телеграмму из российской Госдумы

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

«Рассчитываю на налаживание конструктивного диалога между Государственной думой и Верховной Радой, в том числе в форматах двусторонней межпарламентской комиссии межпарламентской группы связи ПА ОБСЕ относительно Украины», - говорится в телеграмме.

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Пресс-служба украинского парламента о телеграмме не сообщает.

27 ноября во время первого заседания новоизбранного парламента народные депутаты избрали спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Вчера также премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и Арсений Яценюк, которого парламентарии назначили премьер-министром Украины, провели телефонный разговор.