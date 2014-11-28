За день боевики обстреливали Донецкий аэропорт дюжину раз – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Всего на настоящее время зафиксировано 32 попытки боевиков атаковать позиции сил АТО с использованием различных типов вооружения по всей протяженности фронта. Расстроены падением рейтингов новостей о себе, террористы решили подналечь в районе аэропорта Донецка. В течение дня они 12 раз пытались атаковать сам аэропорт и опорные пункты украинских войск вокруг него. Все атаки были отбиты. Враг с поля боя убежал», - информируют в пресс-центре.

На Луганском и Дебальцевском направлении сохраняется напряженная ситуация, отмечается в сообщении.

На Луганщине террористы открывали огонь по населенным пунктам Артема, Трехизбенка, Макарово, Станично-Луганское, Счастье, Верхняя Ольховая, Геевка.

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В районе Дебальцево боевики обстреляли Никишино, Артемово, Орлово-Ивановку, Шумы, Могила-Острую, Каменку.

Вблизи Мариуполя враг не проявляет существенной активности. Ведется огонь по укрепленным позициям сил АТО.

«Наши воины готовы к активному противодействию враждебным намерениям. Продолжается укрепление позиций и обустройство инфраструктуры полевых лагерей. Прилагается максимум усилий для обеспечения наших бойцов всем необходимым. Настроение воинов боевое», - сообщает пресс-центр АТО.