Януковичу не должно быть места в России - депутат-единоросс

«Януковичу в России места не должно быть. Этот человек предал весь украинский народ и сбежал, его нужно найти и судить дома. И мы не должны его поддерживать», - сказал Якушев.

Как пишет "Говорит Москва", депутат уверен, что подобные Януковичу политики не должны иметь прибежище в РФ. «Тем, кто хочет здесь скрыться и нормальному рабочему человеку не смог помочь, места нет в России. Сначала у себя наведи порядок, там создай условия, но они сбежали», - подчеркнул депутат.

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Депутат выступает за скорейшее разрешение конфликта между украинскими властями и самопровозглашенной Новороссией.