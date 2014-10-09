В МИД РФ не знают о предоставлении Януковичу российского гражданства

Об этом дипломат заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

"Ничего не могу вам сказать. Я не знаю, - сказал Лукашевич. - Предоставление гражданства - это не прерогатива Министерства иностранных дел. В данном случае я сориентировать вас не могу".

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"Я видел сообщения в СМИ, но комментировать их будет нецелесообразно", - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший президент Виктор Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и бежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, закончившихся кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники».

В отношении Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также в отношении ряда высокопоставленных чиновников времен Януковиче открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

Вместе с тем 3 октября советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-президенту Януковичу, экс-премьер-министру Украины Азарову и экс-генеральному прокурору Пшонке.