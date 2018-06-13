В Венецианской комиссии заявили, что не имеют отношения к скандальной норме закона об антикоррупционном суде

Противоречивая норма появилась в законе без инициативы Венецианской комиссии.

В Венецианской комиссии Совета Европы не настаивали на включении в закон об Антикоррупционном суде противоречивой нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции во вновь созданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

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Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он, комментируя информацию о данной норме, появившуюся в среду в украинских СМИ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Впоследствии в законе обнаружили норму об апелляции, из-за которой большая часть топ-чиновников, в отношении которых уже завершены расследования, могут избежать справедливого наказания.