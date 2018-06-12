"Россия даже перед судьями просто врет": в МИД объяснили большой объем меморандума по преступлениям РФ в Крыму и на Донбассе

В МИД Украины подчеркнули, что в международных инстанциях Россия "просто врет" о своих нарушениях в оккупированном Крыму и на Донбассе. Также Россия прилагает все усилия, чтобы убедить мир, что это не они.

Большой объем доказательств в представленном сегодня меморандуме в Международный суд ООН относительно юридического обоснования преступлений Российской Федерации в оккупированном Крыму и на Донбассе связан с попыткой России скрыть правду.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в Facebook.

Она пояснила, достаточно доказательств Украина собрала в представленном сегодня меморандуме о преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе.

«Этот вопрос, который довольно часто возникает в течение последнего года, теперь должен звучать по-другому. Меморандум состоит из 29 томов и содержит более 17,5 тыс. страниц свидетельств, документов и других доказательств по делу. Это очень много. Как правило, меморандумы по делам, которые рассматривает Суд ООН, являются значительно меньше по объему. Вообще в практике рассмотрения дел в суде ООН есть правило - подавать минимально достаточное количество доказательств. Мы старались не выйти за рамки того, что достаточно. Но все равно объем большой. На это имеется две причины», - заявила Зеркаль.

«Во-первых, год тому назад мир увидел, что Россия даже перед судьями говорит на белое - черное и просто врет. Это нарушение всех традиций, ибо государства в суде по-разному толкуют факты и нормы, но не врут. Все помним сказки об оружии, «найденном в шахтах», - отметила дипломат.

«Во-вторых, Россия прилагает все усилия, чтобы убедить мир, что это не они, и в конце концов - вы ничего не докажете. Русская игра в сокрытие правды, которая даже получила термин «plausible deniability», возлагает на нас дополнительное бремя доказывания очевидного - действия России направлены на терроризирование и запугивание людей на Донбассе и в Крыму. Поэтому нам и пришлось очень тщательно подойти к уровню доказанности фактов, на которых базируется наш иск», - подчеркнула замминистра.

Она отметила, что собрать доказательства удалось благодаря активной и тщательной работе Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Национальной полиции, Генерального штаба и других органов государственной власти. Также важной оказалась и работа неправительственных организаций и экспертов, которые собирают доказательства нарушений международного права в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, она объяснила, почему иск касается нарушения расовой дискриминации в Крыму и финансирования РФ терроризма на Донбассе.

«Агрессия России против Украины влечет нарушение чрезвычайно широкого круга международных правовых норм. Поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, что классифицируется как финансирование терроризма, и дискриминация украинцев и крымских татар в незаконно оккупированном Крыму - лишь отдельные эпизоды противоправных деяний РФ», - подчеркнула она.

«Украина в соответствии со статьей 33 Устава ООН, пытается урегулировать все споры, связанные с нарушением РФ своих обязательств из-за широкомасштабной и многомерной агрессии против нас. Мы добросовестно пытаемся урегулировать эти правовые споры путем переговоров и другими определенными Уставом ООН возможностями», - подчеркнула Зеркаль.

«К сожалению, Россия не только недобросовестно, просто вызывающе, подошла к попыткам найти решение этим спорам. Более того, Россия упорно считает, что нет никаких споров и не может быть речи о признании ею каких-либо нарушений. Поэтому Украине приходится искать другие, предусмотренные уставом ООН, возможности урегулировать споры мирно. Например, мы совместно с другими государствами, граждане которых пострадали в результате сбития самолета, предложили Совету Безопасности ООН создать отдельный трибунал по МН-17. Россия, несмотря на все потери для своей репутации, единственная выступила против цивилизованного и правового способа восстановления справедливости», - сказала замминистра.

«Логическим продолжением усилий Украины мирно разрешить споры с РФ является инициирование дел в международных судебных инстанциях в правовых спорах, по которым существует обязательная юрисдикция таких судебных органов. Вопрос нарушения прав украинцев и крымских татар, гарантированных упомянутыми Конвенциями, которые относятся к компетенции Международного Суда ООН и стали предметом нашего иска к РФ», - добавила Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, Украина до 12 июня должна была подать в Международный суд ООН меморандум о расовой дискриминации в Крыму и финансировании РФ терроризма. В частности, в нем должен был быть также факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малазийский самолет «Боинг 777» (рейс MH17), меморандум о финансировании Россией терроризма.

Также анонсировалось, что в документе будут отражены все факты репрессий против украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму.

Справка УНИАН. Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении своих институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, в соответствии и с которым Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Что же касается обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.