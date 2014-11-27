"Оппозиционный блок" не определился касательно отмены внеблокового статуса Украины

Об этом сказал народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Юрий Мирошниченко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Отмена внеблокового статуса... Я думаю, что мы будем это обсуждать и я сейчас не могу говорить о голосовании", - сказал Мирошниченко.

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При этом Мирошниченко не доволен тем, что "не хватает проектов решений по нормализации ситуации на востоке...".