"Оппозиционный блок" не определился касательно отмены внеблокового статуса Украины
Во фракции "Оппозиционный блок" еще окончательно не определились по вопросу об отмене внеблокового статуса Украины.
Об этом сказал народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Юрий Мирошниченко во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
"Отмена внеблокового статуса... Я думаю, что мы будем это обсуждать и я сейчас не могу говорить о голосовании", - сказал Мирошниченко.
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При этом Мирошниченко не доволен тем, что "не хватает проектов решений по нормализации ситуации на востоке...".