Порошенко: Украина защитит своих политзаключенных в России, чтобы там не говорили "всякие мураевы"

Глава государства подчеркнул, что незаконно осужденные в РФ граждане Украины не являются террористами.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина защитит своих политзаключенных в России, что бы там не говорили «всякие Мураевы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

«Как бы там не считали, всякие там «Мураевы», еще какие-то зарубежные голоса псевдоукраинских каналов, которые нам говорят о том, что украинские политзаключенные и герои являются террористами. Как они должны действовать для того, чтобы защитить государство, которое захватил враг, кроме как протестовать. Чего они ждали? Что они начнут бросаться украинскими паспортами и принимать российское (гражданство)?» - заявил Порошенко.

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Он добавил, что «мы все вместе их защитим». «Я в этом не сомневаюсь», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении совершения внефракционным народным депутатом Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

В ГПУ отметили, что Мураев накануне в интервью телеканалу "112 Украина" дал правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на лиц, которые обвиняются и осуждены украинскими судами за терроризм и сепаратизм.

14 мая незаконно осужденный по сфабрикованным обвинениям Сенцов в колонии начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

6 июня адвокат Ольга Динзе заявила, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. По ее словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.