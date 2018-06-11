Украинские журналисты запустили сайт о декларациях чиновников (инфографика)

Журналисты рассказали, что декларации на сайте на 100% совпадают с НАПК.

Украинские журналисты проекта Bihus.info рассказали о запуске сайта "Декларации", который, по их словам, работает лучше реестра НАПК.

Так, на "Декларациях" можно искать не только по имени, но и по любому слову из декларации; отсортировать их по годам или структурам; подписаться на новые.

"Залогинься, сохрани свой поисковый запрос как подписку, и все новые декларации “Порошенко”, “депутат”, “белиз”, “мазератти” будут приходить к тебе в почту/рсс через секунду после декларирования", - объясняют журналисты.

Кроме того, работает комплекс чат-ботов: можно переписываться с сайтом в Telegram, Skype, не покидая Facebook.

Также проект запустил Telegram-канал с "вкусными" декларациями сразу после обновления.

Как рассказали журналисты, будет работать и система "сравнений", как в интернет-магазине: можно, например, добавить двух декларантов или одного, но за разные годы, и получить быструю инфографику.

"Для гурманов и маньяков: сверхмощный аналитический комплекс (как в "Прозорро"), который может делать все. Ну, вообще любую аналитику по декларациям", - говорится в сообщении.

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Все это - бесплатно, безлимитно, без смс, однако зарегистрироваться в один клик все же необходимо.

"Наши декларации на 100% совпадают с НАПК (поскольку подтягиваются оттуда). Просто они удобнее и есть бонусы", - добавили журналисты.

Ранее НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций двух народных депутатов Украины - Евгения Геллера и Вадима Новинского.