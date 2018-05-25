НАПК проверит е-декларации нардепов Новинского и Геллера

Проверка деклараций народных избранников продлится 60 календарных дней.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций двух народных депутатов Украины - Евгения Геллера и Вадима Новинского.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Национальное агентство по предотвращению коррупции во время заседания приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще двух лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка этих деклараций продлится 60 календарных дней.

"Субъекты декларирования, по которым начнут проверку: Геллер Евгений Борисович, народный депутат Украины VIII созыва, за 2017 год. Новинский Вадим Владиславович, народный депутат Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год", - сообщили в НАПК.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало Национальному антикоррупционному бюро Украины вывод относительно предоставления неполной информации народным депутатом Вадимом Рабиновичем в электронной декларации.