Bellingcat призвала Россию "ответить" за обвинения в фейковости доказательств по катастрофе MH17

В компании отмечают, что РФ вместо того, чтобы дать показания, использует "детские хэштеги в Twitter.

В компании Bellingcat, которая занимается расследованием крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17, возмущены обвинением в использовании "ложных" доказательств и призывают представительство России в ООН дать показания в поддержку таких своих обвинений.

Об этом говорится в сообщении компании в микроблоге Twitter.

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"Bellingcat хочет пригласить всех отвечать на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют ложные доказательства по делу MH17", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Полянский обвиняет компанию в буллинге.

В Bellingcat отмечают, что Россия вместо того, чтобы дать показания, использует "детские хэштеги" в Twitter.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Уголовным расследованием трагедии занимается совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

24 мая 2018 года следственная группа представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе лайнера. Группа пришла к выводу, что ЗРК «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитый рейс MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Президент Украины поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне за сбитый самолет.