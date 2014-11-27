Порошенко допускает расширение состава парламентской коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

«Парламентская коалиция, которую вы сформировали, по сути, является конституционным большинством. Это 302 депутата. Такой коалиции еще не было. Кстати, у меня нет никакого сомнения в том, что мы можем еще на несколько депутатов вырасти. Это порождает огромное искушение не слышать меньшинства. И от этого я тоже хотел бы вас предостеречь», - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 ноября, в парламенте восьмого созыва была создана коалиция “Европейская Украина”, в состав коалиции вошли 302 народных депутата.

В состав коалиции входят фракции партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомич», Радикальной партии и ВО «Батькивщина».