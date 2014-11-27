Порошенко: Быть ли Украине в НАТО, будет решать народ Украины, а не политики

"Призываю всех осознать, что политические спекуляции вокруг немедленного, уже сегодня, присоединения к НАТО не приближают, а отдаляют время вступления. Нужно достичь необходимых для членства критериев. А во-вторых, будем откровенны, следует принимать во внимание очень осторожное отношение к этой теме большого количества некоторых наших зарубежных партнеров. Сделали заявление, и тут же получили ответ, что Украина никогда не будет членом НАТО. Это не им решать, это решать украинскому народу", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко заявил о рекордной поддержке украинского языка как единственного государственного

Как сообщал УНИАН, парафированное 21 ноября Коалиционное соглашение четко определяет курс Украины на вступление в НАТО.

24 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет членом Альянса, если выполнит критерии и если этого захочет. „Двери остаются открытыми. Мы так решили. Я был на саммите в Бухаресте, когда мы решили, что Украина будет членом (НАТО). Это решение остается в силе, если Украина выполнит критерии для членства и если она этого захочет”, - заявил Столтенберг.

В то же время, в Министерстве иностранных дел РФ хотят получить гарантии невступления Украины в НАТО после ее отказа от внеблокового статуса.