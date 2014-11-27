Турчинов хочет каждый раз видеть в Раде аншлаг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель парламента VII созыва Александр Турчинов, который выступил на первом заседании ВР VIII созыва.

“В работе новоизбранного парламента должны исчезнуть навсегда такие явления, как голосование за других народных депутатов или безудержный популизм в словах и действиях”, - подчеркнулТурчинов.

По его словам, депутаты восьмого созыва обязаны присутствовать на всех пленарных заседаниях Верховной Рады.

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“В прошлое должно отойти факультативное посещение сессионного зала, который порой напоминал полупустой кинозал. С 10 часов утра до 6 вечера в сессионном зале должен быть аншлаг каждый пленарный день. Народ избрал каждого из нас, чтобы мы упорно работали во имя великой Украины”, - подчеркнул Турчинов.

По его словам, «проведенные 26 октября 2014 года выборы в Верховную Раду предоставили карт-бланш на реформирование, модернизацию и демократическое развитие Украины патриотическим, проевропейским политическим силам. Уверен, уроки этих выборов будут определять направленность и содержание деятельности новоизбранного парламента».

Вместе с тем, Турчинов выразил сожаление, что «парламентские выборы по сравнению с последними президентскими не стали шагом вперед. Вновь появились попытки фальсификации результатов выборов и подкупа избирателей. Накануне выборов парламент внес изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан, поэтому крайне важно, чтобы те, кто попытался незаконно влиять на волеизъявление наших граждан, понесли заслуженное наказание. Приоритетным и безотлагательным для новой Верховной Рады становится вопрос принятия нового избирательного законодательства, лишенного рудиментов старой кланово-криминальной системы».

По словам Турчинова, «Верховная Рада Украины восьмого созыва должна стать важным водоразделом между постсоветским прошлым и европейским будущим. Она должна быть достойной наших граждан, которые заплатили своем жизнью за свободу, демократию и территориальную целостность нашей страны. Новый парламент должен обеспечить необходимые социально-экономические изменения в стране, создание ее мощного военного потенциала, обеспечить условия для освобождения захваченных территорий. В кратчайшие сроки должно быть сформировано новое профессиональное «правительство, способное работать в чрезвычайно сложных условиях в стране, против которой ведется война».

«В целом революционная целесообразность в законотворчестве должна также остаться в прошлом, - считает Турчинов. - Понятно, что практика принятия отдельных законопроектов за основу и в целом, хотя и была оправдана остротой опасных для страны вызовов и необходимостью быстрого реагирования на ситуацию, однако она не в состоянии в принципе обеспечить надлежащее качество законов. Поэтому новоизбранный парламент должен задействовать в полной мере регламент и законодательные процедуры, призванные обеспечить надлежащее принятие качественных законов, которых требует общество».