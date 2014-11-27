Фракцию "Народного фронта" возглавит Турчинов

Об этом сообщила депутат Виктория Сюмар.

Парламентскую фракцию партии «Народный фронт» возглавит Александр Турчинов. Читайте такжеЮлию Тимошенко избрали председателем фракции “Батькивщина” Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар.

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