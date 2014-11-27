Фракцию "Народного фронта" возглавит Турчинов

11:26, 27 ноября 2014
Политика
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Об этом сообщила депутат Виктория Сюмар.

Фото УНІАН

Парламентскую фракцию партии «Народный фронт» возглавит Александр Турчинов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар.

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