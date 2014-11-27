Посол США в Украине: главная задача новой Рады - проводить реформы

Такое заявление сделал в комментарии радио "Свобода" под стенами парламента посол США в Украине Джефри Пайетт.

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"Считаю, что главная работа этой Рады - проводить реформы. Как я говорил и ранее, наибольший риск для Украины - это условия ведения бизнеса. И у украинского народа есть чрезвычайные ожидания от этого парламента, связанные с его надеждами на будущее", - отметил посол.

Среди наибольших рисков в работе новой Верховной Рады посол США назвал коррупцию. При этом Джефри Пайетт отметил положительную тенденцию по обновлению украинского политикума: "в то же время немало новоизбранных депутатов - пришли из добровольческих батальонов, из гражданского общества. И это ситуация, которая характеризует нынешний исторический момент", - заключает посол США в Украине.