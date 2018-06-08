"Террор невиданных масштабов": депутаты просят СНБО вмешаться в ситуацию с избиениями активистов в Одессе

"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", - отмечают депутаты.

Депутаты Верховной Рады обратились к главе Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с просьбой инициировать заседание по ситуации в Одессе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Батькивщини" Игорь Луценко.

"Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно не виданных масштабов (неоднократные нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и др.). Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбас...", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Одессе злоумышленники напали на главу местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко. К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали наносить удары по голове. Устименко упал на асфальт, после чего ему нанесли ранение (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра.

В феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.

Напомним, ранее на известного одесского активиста Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб.