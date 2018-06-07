Путин прокомментировал вероятность обмена Олега Сенцова

Путин утверждает, что Вышинского задержали и арестовали в Украине за его прямую профессиональную деятельность, и рассчитывает, что его освободят под давлением международного сообщества.

Россия пока не думала об обмене главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе общения с россиянами во время "прямой линии".

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"Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые. Поэтому мы пока об этом не думали", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность обмена Вышинского на Сенцова.

Путин утверждает, что Вышинского задержали и арестовали в Украине за его прямую профессиональную деятельность, и рассчитывает, что его освободят под давлением международного сообщества. "Это абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций", - сказал Путин.