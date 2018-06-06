Правительство Британии требует от России освободить украинских политзаключенных

Также подчеркивается, что установление контроля РФ над Крымом остается незаконным и нелегитимным, и является грубым нарушением ряда международных обязательств России.

Правительство Великобритании обнародовало заявление в отношении четырех украинцев, которые голодают в российских тюрьмах за выражение несогласия с аннексией Крыма и удерживание политических заключенных - Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

Соответствующее заявление правительства Великобритании обнародовано в среду, 6 июня, на сайте ведомства.

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«Мы глубоко обеспокоены состоянием четырех украинских граждан, удерживаемых Россией, которые голодают в знак протеста против длительного задержания украинских политзаключенных. Лишение свободы этих людей и многих других украинцев, которых посадили в России, представляется политически мотивированным. Мы призываем российские власти немедленно освободить их», - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что установление российского контроля над Крымом остается незаконным и нелегитимным, и является грубым нарушением ряда международных обязательств России.

Справка. Олега Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.