Юлию Тимошенко избрали председателем фракции “Батькивщина”

Председателем фракции “Батькивщина” избрана народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат из этой фракции Сергей Соболев.

“В 9 часов сегодня было заседание фракции, и руководителем фракции избрана Юлия Тимошенко”, - сказал он.

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Соболев добавил, что это было пока еще формальное избрание, а уже после принесения присяги народными депутатами будет еще одно заседание фракции, где уже будет утвержден председатель фракции и избраны заместители.