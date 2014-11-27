Юлию Тимошенко избрали председателем фракции “Батькивщина”
11:01, 27 ноября 2014Политика
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Об этом сообщил народный депутат из этой фракции Сергей Соболев.
Тимошенко возглавит фракцию "Батькивщина" / Фото УНИАН
Председателем фракции “Батькивщина” избрана народный депутат Украины Юлия Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат из этой фракции Сергей Соболев.
“В 9 часов сегодня было заседание фракции, и руководителем фракции избрана Юлия Тимошенко”, - сказал он.
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Соболев добавил, что это было пока еще формальное избрание, а уже после принесения присяги народными депутатами будет еще одно заседание фракции, где уже будет утвержден председатель фракции и избраны заместители.
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