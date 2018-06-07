Савченко подала в суд иск на Верховную Раду

Надежда Савченко просит суд признать незаконным решение о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обращается к парламенту с требованием признать незаконным решение о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Как сообщается на сайте политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», адвокат Константин Глоба подал в Кассационный административный суд в составе Верховного суда административный иск «о признании противоправным бездействие субъекта властных полномочий и признании противоправными и отмене решений».

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«Ответчиком выступает Верховная Рада. Надежда оспаривает решение о привлечении к ответственности и арест, которые позорно, незаконным способом, проголосованные парламентом. Напомним, что дело Надежды Савченко является политически мотивированным и арест народного депутата является не законным», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля. Рубан оставаться под стражей до 2 июля.