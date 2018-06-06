ВР продолжает рассматривать поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде (событие завершено)

11:17, 06 июня 2018
Политика
401 0
Во второй половине дня парламентарии работают в комитетах / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, другие законопроекты в сегодняшней повестке дня не предусмотрены.

В начале заседания парламента традиционно прозвучат заявления и сообщения от народных депутатов.

Во второй половине дня парламентарии работают в комитетах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Битва за Антикоррупционный суд: власть против Запада
Теги: #Верховная Рада#антикоррупционный суд