ВР продолжает рассматривать поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде (событие завершено)
11:17, 06 июня 2018Политика
401 0
Рассмотрение других вопросов на сегодняшнем заседании парламента не предусмотрено.
Во второй половине дня парламентарии работают в комитетах / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о Высшем антикоррупционном суде (№ 7440).
Как передает корреспондент УНИАН, другие законопроекты в сегодняшней повестке дня не предусмотрены.
В начале заседания парламента традиционно прозвучат заявления и сообщения от народных депутатов.
Во второй половине дня парламентарии работают в комитетах.
ВРУ должна рассмотреть 300 поправок к законопроекту об Антикоррупционном суд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Битва за Антикоррупционный суд: власть против Запада