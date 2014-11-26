За месяц в зоне АТО задержаны 240 человек, причастных к терроризму
17:02, 26 ноября 2014Политика
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В течение ноября в зоне АТО задержано около 240 человек, причастных к террористической деятельности.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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«В течение последнего месяца контрразведчики в зоне АТО установили, задержали и передали следственным органам около 240 лиц, причастных к участию в боевых действиях и информаторской деятельности в интересах террористических групп и незаконных вооруженных формирований», - сказала она.
По словам Гитлянской , «если брать весь период проведения АТО, то счет задержанных лиц пособников террористов пойдет на тысячи».
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