За сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще двое – ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеУкраинская артиллерия нанесла по позициям боевиков более 80 ответных ударов "За прошедшие сутки мы потеряли двух наших военных, еще 2 получили ранения", - сказал Лысенко.