За сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще двое – ранены
13:09, 26 ноября 2014Общество
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, еще двое ранены.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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