СБУ пресекла попытку ракетного удара по штабу сил АТО в Краматорске
СБУ предотвратила попытку ракетно-артиллерийского удара по штабу сил АТО в Краматорске.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
По его словам, СБУ обезвредила разведывательно-подрывную группу, которую возглавлял гражданин Украины 1974 года рождения, планировавшую нанести ракетно-артиллерийский удар по местам дислокации штаба АТО украинских силовых подразделений в Краматорске.
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Как отметил Лубкивский, боевики, которые входили в состав этой группы, собирали и передавали в Россию информацию о местах дислокации украинских военных. При этом данные касались не только подразделений ВСУ, но и добровольческих батальонов "Донбасс", "Артемовск", "Полтава".
Лубкивский также сообщил, что куратором этой группы был генерал-майор вооруженных сил РФ Андрей Гурулев, в отношении которого в 2013 году Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.