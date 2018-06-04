Порошенко о 12 годах колонии для Сущенко: Кремль вынес приговор самому себе

Президент Украины уверен, что Россия непременно понесет наказание за свои поступки.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что решение российского суда в отношении украинского журналиста Романа Сущенко доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев.

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Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

"Беспрецедентный цинизм российского «суда», который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев. Однако, я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными «приговорами» Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор сам себе", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по существу.

Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж».

Ранее Порошенко заявлял, что сразу после так называемого суда в России Сущенко будет дома.