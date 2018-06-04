Вера Савченко не верит результатам допроса сестры на полиграфе

Ранее в СБУ сообщили о результатах допроса Надежды Савченко на «детекторе лжи», согласно которым она действительно готовила госпереворот.

Так называемые «результаты» допроса народного депутата Надежды Савченко на полиграфе используются властью для отвлечения внимания от других резонансных событий, считает сестра нардепа Вера Савченко.

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"Результатами" полиграфа Надежды Савченко, Петя&ko отвлекают Ваше внимание от:

*непроголосованого антикоррупционного суда, *возможного роспуска ВР и *фейково-провальной и позорной на весь мир "спец" операции "Бабченко ЖИВ!", – написала она в Facebook.

Ранее в СБУ сообщили о результатах допроса Надежды Савченко на «детекторе лжи». Согласно им, нардеп лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Савченко и переговорщик по освобождению пленных Владимир Рубан, 8 марта задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей, а 24 мая такое же решение суд принял в отношении Рубана.