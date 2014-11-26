В пригороде Станицы Луганской идут бои

Как сообщается на официальном сайте главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, обстрелу подверглись населенные пункты Крымское, с.Артема, Трехизбенка, Чернухино, Верхняя Ольховая.

Значительных разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

Напряженная ситуация сохраняется в Станице Луганской. В районе рыбхоза ведутся постоянные обстрелы, повреждены трансформатор и несколько электроопор по ул.Красноармейской. После полуночи было произведено несколько залпов из систем “Град”.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, нанесла более 80 огневых ударов по их позициям.