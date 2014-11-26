В пригороде Станицы Луганской идут бои
За прошедшие сутки боевики обстреливали населенные пункты на контролируемой Украиной территории Луганской области.
Как сообщается на официальном сайте главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, обстрелу подверглись населенные пункты Крымское, с.Артема, Трехизбенка, Чернухино, Верхняя Ольховая.
Значительных разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.
Напряженная ситуация сохраняется в Станице Луганской. В районе рыбхоза ведутся постоянные обстрелы, повреждены трансформатор и несколько электроопор по ул.Красноармейской. После полуночи было произведено несколько залпов из систем “Град”.
Читайте такжеБоевики снова повредили теплотрассу в Счастье, город по-прежнему без отопленияСнаряды взорвались в районе с.Верхняя Ольховая, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В эти минуты ведется ближний бой между вооруженными силами Украины и боевиками на выезде из Станицы вблизи базы отдыха “Дубрава”.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, нанесла более 80 огневых ударов по их позициям.