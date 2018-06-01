Днепр за год показал лучший среди областных центров Украины прогресс в повышении уровня прозрачности городской власти – Тгаnѕраrеnсу International Ukraine

⠀Днепровский городской совет занял двадцатое место в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов по версии украинского представительства международной антикоррупционной организации Transparency International. В сравнении с предыдущим исследованием муниципалитет улучшил свой показатель и поднялся на 46 позиций.

Это – один из лучших результатов среди крупных украинских городов. Так, согласно данным проекта, Харьков занял 45 место, Одесса – 47-е, Кривой Рог – 61.

Во время составления рейтинга эксперты учитывали прозрачность сфер ответственности городских советов. Речь идет о доступности данных, в частности, относительно бюджетных процессов, социальных услуг, коммунальных предприятий, закупок, землепользования и тому подобное.

В то же время в Тгаnѕраrеnсу International Ukraine убеждены: Днепр имеет все шансы попасть на высшие ступени рейтинга.

«Приятно отметить, что Днепр показал наибольший прогресс среди областных центров. Здесь стоит учитывать и то, что это один из городов-миллионников, и то, что для достижения адекватного уровня открытости таким крупным городам нужны дополнительные усилия. Конечно, это только открытость, но это – необходимое условие для эффективного взаимодействия с общественностью и бизнесом по повышению эффективности. Но мы также знаем, что потенциал Днепра не ограничивается вхождением в двадцатку самых открытых городов. Так что ждем новых позитивных новостей», – отметил руководитель Тгаnѕраrеnсу International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Как известно, в 2017-м по версии Open Data City Award Днепр был признан «Прорывом года» по объемам открытых данных. Сейчас город почти в три раза увеличил количество наборов открытых данных – с 96-ти до 283.