События недели: версия читателей УНИАН - невероятные приключения Бабченко, бои на Донбассе и финал Лиги Чемпионов

На этой неделе все внимание читателей, равно как и мировой общественности, было приковано к детективной истории, развернувшейся вокруг «убийства» российского оппозиционного журналиста, проживающего в Киеве, Аркадия Бабченко. Личность он довольно известная - участник двух чеченский войн, военный журналист, последовательный критик Кремля, вследствие этого вынужденный покинуть Россию.

Вечером во вторник украинские СМИ буквально взорвались сообщениями о том, что Бабченко убит на пороге своего дома. Эту информацию подтвердили официальные лица в МВД и СБУ, в сеть было слито фото «трупа», истекшего кровью, после чего ни у кого не осталось сомнений в том, что в Украине произошло очередное дерзкое убийство. Представители украинский властей тут же сообщили, что одной из основных версий являются действия российских спецслужб.

Однако не успели еще все желающие высказаться и принести цветы к подъезду дома Аркадия Бабченко, как на брифинге, который глава СБУ Василий Грицак собрал на следующий день, ничего не подозревающей публике предъявили живого и улыбающегося… Бабченко собственной персоной в сопровождении генпрокурора Юрия Луценко, с трудом сдерживающего довольную ухмылку.

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Как оказалось, вся эта громкая и душещипательная история с «убийством» Бабченко оказалась спецоперацией СБУ, которая заранее получила информацию о подготовке покушения на жизнь российского журналиста и поиске исполнителей убийства. Для предотвращения преступления, а также для получения неопровержимых задокументированных доказательств против организаторов и заказчиков, и был разыгран весь этот спектакль.

Как сообщили в СБУ, спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами. Выполнение задания российских спецслужб - за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США совершить террористический акт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко - агент предложил своему знакомому, бывшему участнику АТО. Причем в качестве задатка организатор передал «исполнителю» 15 тыс долларов. «После совершения террористического акта в отношении Аркадия Бабченко «Г» планировал выехать из Украины», - добавили в СБУ.

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Вроде бы, на этом можно было разразиться бурными овациями и разойтись пить пиво, обсуждая небывалый успех наших спецслужб, которые в лучших традициях шпионских боевиков, развели и облапошили своих визави из ГРУ, ФСБ и прочих мутных заведений «Мордора». Однако это было бы слишком просто. Все дело в том, что эта история, по крайне мере, на данный момент, оставляет больше вопросов, чем ответов. И при более пристальном изучении начинает создается ощущение, что что-то здесь не чисто.

Ключевое – это доказательства, с которым пока напряженка. Несмотря на задержание «организатора» планируемого покушения, до сих пор не названы заказчики, кроме размытых фраз о «неустановленных лицах», связанных с неустановленными спецслужбами РФ. При этом сам задержанный «организатор» Борис Герман напустил еще больше тумана, заявив, что сотрудничает с украинской контрразведкой и действовал по ее указаниям для выявления на территории Украины действий спецслужб РФ.

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Герман рассказал, что к нему обратился «давний знакомый» из Москвы, который «занимается организацией беспорядков в Украине». Он заявил, что контрразведка дала ему полномочия наблюдать за денежными потоками, которые приходят в Украину из РФ, и какие политические партии, политические деятели и террористические группы ими финансируются. Герман сказал, что для совершения «убийства» Аркадия Бабченко, исполнителя - АТОшника Цимбалюка - тоже выбрала контрразведка, поскольку спецслужбы знали, что он не пойдет на преступление и обратится в СБУ. В итоге, мол, весь этот спектакль с задержанием Германа и «убийством» Бабченко оказался простой несогласованностью между украинскими сотрудниками спецслужб. Это лишь одна из версий, если исходить из того, что этот «заказ» из России действительно был…

Вы не кидайте в меня сильно камнями, но после историй о покушении на Шокина с тепловизором, мутного дела Савченко-Рубана, да и просто зная всеядность нашей властной верхушки, вся эта компания действительно уже утратила доверие. Думаю, всем нам очень хочется верить, что СБУ действительно предупредила подготовленный российскими спецслужбами теракт. Но оснований для сомнений, к сожалению, достаточно.

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Кроме того, задержанный «организатор» покушения на Бабченко сам по себе является очень интересной и неоднозначной личностью, о котором можно написать отдельную книгу. Но ключевым в привязке к этой истории можно считать то, что он - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. Кроме того, ранее Герман занимался поставками оружия украинским силовикам на Донбассе как волонтер, и вообще, имеет давние отношения с Минобороны Украины. Такой человек, просто в силу специфики своей деятельности, не мог не находиться под колпаком спецслужб, и соответственно, возникают вполне обоснованные сомнения, что именно к нему могли обратиться россияне с предложением поработать над таким деликатным делом, как организация заказных убийств.

После того, как стала известна личность «организатора», стали даже появляться предположения, что все это является элементарной провокацией силовиков и других заинтересованных лиц с целью «отжать» его предприятие. Звучит, конечно, кощунственно, однако в появлении таких предположений виноваты, прежде всего, наши власти. Все мы давно уже знаем, как разрешаются бизнес-конфликты в нашей стране. А у Германа уже довольно давно имелся ряд таких конфликтов с конкурентами в деле поставок оружия.

В общем, вопросов по этому делу на данный момент - вагон и маленькая тележка, а ответов пока нет.

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Еще одним негативным фактором этой истории, кроме пока что практически отсутствующих опубликованных четких доказательств, оказалась сама модель инсценировки «убийства», выбранная украинскими спецслужбами. После того, как официальные представители украинских властей выступили с заявлениями об убийстве, ведущие мировые СМИ и множество международных организаций отреагировали на это событие, призвав Украину как можно быстрее найти заказчиков и исполнителей преступления. Многие при этом недвусмысленно кивали в сторону России. А теперь получилось так, что Украина мало того, что не сильно отличается от России и не заморачивается с выбором средств и методов в информационной войне, так еще и подставила всех тех, кто на это отреагировал с намеком на Россию, доверившись заявлениям украинской стороны. Ведь оказалось, что убийства не было. Значит, все эти заявления с намеками на причастность к нему России оказались необоснованными.

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Быть может, простому обывателю кажется, что все это не важно, ведь цель оправдывает средства. Однако в международных отношениях такое - когда твой друг или партнер заставляет тебя совершать ошибочные публичные заявления адрес третьей стороны, при этом зная, что это неправда – не забывается. Полным дураком выглядел и наш глава МИД Павел Климкин, который также был не в курсе этой истории и позволил себе ряд высказываний, на которые потом опирались наши международные партнеры.

Почему в СБУ не задумались о хотя бы минимальной координации между различными ведомствами, не просчитали все возможные негативные последствия данного шага – для меня загадка. С негативными заявлениями и осуждением этой грандиозной публичной инсценировки уже выступили Репортеры без границ, ОБСЕ, ассоциация журналистов-расследователей OCCRP, Международный комитет по защите прав журналистов, CNN, BBC и многие другие. Боюсь, что теперь многие заявления официальных властей Украины будут восприниматься с изрядной долей скепсиса и недоверия.

Остается надеяться, что все это действительно было не зря, и мы стали свидетелями действительно одной из самых успешных операций наших спецслужб за последнее время. Но для этого необходимы весомые, неопровержимые доказательства, а также четкое объяснение причин такого поведения. И как можно скорее. Только тогда мы сможем вернуть к себе доверие. О другом итоге, если все это оказалось просто какой-то подставой или провокацией с целью пиара, отжима бизнеса или еще чего-то другого, даже думать не хочется.

Кроме детектива «Убийство и воскрешение Бабченко» на этой неделе наши читатели следили за тем, как Украина впервые проводит финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

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На главном стадионе столицы - НСК «Олимпийский» встречались мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». На матч в Киев, по разным подсчетам, прибыло до 50 тысяч зарубежных болельщиков. За исключением нескольких инцидентов, как, например, нападения на нескольких английских болельщиков, атмосфера в центре столицы была максимально дружеской, пиво текло рекой, а улицы сотрясались от гимнов «Ливерпуля» и «Реала». Несмотря на то, что со счетом 3-1 выиграл мадридский «Реал», опасения по поводу поведения английских болельщиков, считающихся одними из самых буйных в Европе, не подтвердились. Все прошло достаточно тихо, мирно и дружелюбно.

УЕФА на своей официальной странице поблагодарила Киев за «фантастический финал», президент организации Александр Чеферин отметил прекрасную подготовку, заявив, что в организации мероприятия не было ни одной ошибки. Он также выразил уверенность, что Киеву под силу провести любое крупное событие.

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Но во всем этом есть и ложка дегтя – впервые с 1980 года финал Лиги чемпионов не собрал аншлаг по той причине, что часть болельщиков «Реала» сдали свои билеты из-за логистических трудностей (очень дорогие авиабилеты и цены в гостиницах Киева), а часть фанатов «Ливерпуля» не смогла добраться в Киев в день игры из-за отмены ряда рейсов. Как оказалось, аэропорт Борисполь просто не смог «переварить» такое количество рейсов в ограниченный промежуток времени.

Также на этой неделе наши читатели следили за не стихающими боями на Донбассе, где вот уже вторую неделю продолжает наблюдаться серьезное обострение. О причинах активизации боевых действий и окончательном срыве перемирия я уже писал неделей ранее.

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На данный момент, в основном, идут позиционные артиллерийские перестрелки с двух сторон с мелкими стычками на передовой. Где-то у боевиков отбили пулемет и заняли стратегическую высоту, где-то взорвали БМП, а где-то боевики обстреляли наши позиции. В итоге, на этой неделе в результате артиллерийского обстрела погибли два спецназовца из «Альфы» СБУ, еще один был тяжело ранен. ВСУ также понесли потери – в госпитале от ранений умерли два военнослужащих из 24-й и 92-й бригады, около десятка ранены.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение о том, что наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, в данном случае - 4,56 млрд долларов. Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов. На сегодня из этой суммы уже выплачено чуть меньше половины (20 млн долларов).

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Остальные 25,6 млн долларов будут выплачены только после фактического исполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Однако на сегодняшний день российская компания отказывается выполнять это решение, и заявила о намерении расторгнуть договорные отношения с «Нафтогазом».

Неплохо, да, друзья мои? Денег от «Газпрома» мы еще не получили, а 20 миллионов уже по карманам себе рассовали. Я даже не знаю, что сказать о наглости главы «Нафтогаза» Коболева и Ко, которые выписывают себе такие премии в полумертвой компании с нарисованной прибылью и дебиторской задолженностью на миллиарды в стране, которая ведет войну и сидит на кредитах МВФ как наркоман на игле.

Я бы еще понял, если бы сам Коболев со своими подельниками (по-другому назвать этих «менеджеров» не могу) сидел в судах и выиграл у «Газпрома». Так нет же. Они жили в дорогих гостиницах и пили дорогой виски, а дело для «Нафтогаза» выиграли дорогие норвежские юристы, которым за это заплатили больше 10 миллионов евро.

Быть может, я бы еще понял, если бы у того же Коболева зарплата была 20 тысяч гривень. Но за 2016 год его зарплата составила больше 19 миллионов гривень! А вы и дальше ходите, оплачивайте бешенные платежки за коммуналку и выклянчивайте субсидию.

Всего вам доброго и хороших новостей.

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН