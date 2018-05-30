«Я неплохо стою»: Бабченко рассказал о стоимости заказа на свое убийство

Журналист рассказал, что был предупрежден о подготовке своего убийства еще месяц назад.

Российский журналист Аркадий Бабченко, который еще несколько часов назад считался погибшим, рассказал, что стоимость заказа на его убийство составила 40 тысяч долларов.

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В ходе брифинга в СБУ он сообщил, что был предупрежден о подготовке своего убийства еще месяц назад.

«Ко мне пришли месяц назад. Люди сказали, что есть на тебя заказ. Уже переданы деньги. Деньги, насколько мне известно, 40 тысяч долларов. Я неплохо стою, слушайте… Показали документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Когда я ее делал, когда получал паспорт…», - указал он.

По словам Бабченко, эта фотография, которая есть только у него в паспорте и в паспортном столе, позволяет ему сделать вывод о том, что информация шла из России

«Стало понятно, что информация идет из России, инормация идет из, видимо государственных служб. Добыть эту информацию могли только спецслужбы», - констатировал он.

Пресс-служба СБУ в Twitter сообщила, что спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины, который получил задание найти исполнителей для совершения в Украине ряда террористических актов.

Российский агент предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение в 30 тыс долларов США осуществить террористический акт - убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем в качестве задатка им было передано 15 тысяч долларов.

Напомним, журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения вечером 29 мая. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами.