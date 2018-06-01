У Путина ситуацию с "убийством" Бабченко назвали "развесистой клюквой"

Пресс-секретарь Путина утверждает, что любое утверждение о возможной причастности РФ к покушению на жизнь журналиста не соответствуют действительности.

В Кремле заявляют, что ситуация вокруг инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко похожа на «развесистую клюкву» и опровергают в очередной раз причастность России к покушению.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если говорить серьезно, то, конечно, никаких фондов в России не существует. Любое утверждение о возможной причастности РФ к этой инсценировке является ничем иным как инсинуацией, и они не соответствуют действительности», - заверил он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть существование в России такого «частного фонда Путина».

Песков добавил, что «если говорить в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет опять соперничать с великим и могучим, но вся история, все эти показания, любой трезво мыслящий человек, когда это читает или видит, вся история, показания являются ничем иным, как развесистой клюквой».

«Не знаю, как это переведут, но русскоговорящие меня поймут», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщалось, ранее подозреваемый в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения заявил, что некоторые лица из окружения народного депутата Сергея Пашинского финансируются из некоего частного фонда Путина. Финансируется ли оттуда он сам - неизвестно.

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По словам подозреваемого, за время его сотрудничества с контрразведкой им лично было выявлено много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине и политических деятелей, которые их получают.

Украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.