Как операция Объединенных сил за месяц изменила ситуацию на Донбассе: видео успешных атак ВСУ

ВСУ громили врага, отбивали населенные пункты и захватывали оружие – несколько видео успешных атак украинских бойцов.

Май на Донбассе ознаменовался давно уже невиданным на фронте уровнем эскалации конфликта.

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Все потери, которые ВСУ нанесли врагу, – это лишь ответный огонь на обстрелы противника, что не противоречит Минским соглашениям. И это украинские бойцы еще не проводили активных наступательных операций, передает Сегодня.

Успехи ВСУ на фронте за месяц

В районе Марьинки украинские военные совершили успешный рейд в тыл врага и захватили оружие боевиков.

"В конце концов, одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет", – сообщили в ООС.

Бойцы ВСУ вернули под свой контроль поселок под Горловкой. Украинские военные отразили атаки боевиков т.н. "ДНР" и значительно улучшили свое тактическое положение.

"Выяснилось, что в начале апреля в расположенном в "серой зоне" поселке Южное дважды в неделю начали появляться боевики численностью до взвода, чтобы проверить местное население на лояльность украинским властям и показать свое присутствие в нем. 8 мая личный состав разведподразделений бригады приступил к выполнению плана и к утру вышел на восточные окраины Южного. Потерь у наших военных не было, в то время как боевики потеряли одного человека убитым, еще один был ранен".

На Донбассе уничтожен главарь боевиков подразделения "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай", соратник Гиви и Моторолы. Боевики сообщили, что "командир подразделения" был на войне "с самого начала". Стало известно, что "Мамай" погиб 17 мая в районе Авдеевской промзоны в результате разрыва гранаты от автоматического гранатометы.

25 мая ВСУ вернули под свой контроль поселок в тылу Докучаевска, ввергнув боевиков в истерику. Украинские военные взяли под контроль село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Как украинские военные уничтожали позиции боевиков

Украинские военные атаковали с беспилотника позиции боевиков, скидывая прямо в траншеи противника гранаты.

Также бойцы Вооруженных сил Украины нанесли ответный удар по противнику. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений. В частности была уничтожена одна единица бронетехники, предположительно БМП.

Украинские военные снова провели блестящий ответный удар на обстрелы противника по мирному населению, уничтожив технику и живую силу. В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС уничтожили ВОП (взводно-опорный пункт) противника, живую силу, технику и вооружение. Указывается, что на позиции боевиков находились два "Урала" и один КамАЗ, два 122 мм миномета, склад боекомплекта и блиндаж.

Также появилось видео уничтожения украинскими военными опорного пункта боевиков "Прыщ" (он же "Фурункул") на Светлодарской дуге. Это бойцы группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ при помощи 25-го батальона приложили руку к уничтожению позиций противника на Светлодарской дуге.